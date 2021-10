Scoutismo: Fse, rinnovato il Consiglio direttivo. Francesco Di Fonzo nuovo presidente

Eletto nei giorni scorsi il nuovo Consiglio direttivo degli Scouts d’Europa – Fse. Questi i nuovi eletti: Francesco Di Fonzo (presidente), Elena Pillepich (vicepresidente), Aline Cantono di Ceva (commissaria generale Guida) Fabrizio Cuozzo (commissario generale Scout), Cataldo Pilato (segretario generale) e Fabio Sommacal (tesoriere generale). Lo rende noto in un comunicato la stessa Fse. “Ci accingiamo a vivere con entusiasmo – ha detto Di Fonzo – questa grande esperienza di servizio in un periodo storico che aggiunge alle sfide educative della società l’urgenza di riappropriarsi delle relazioni sociali che la pandemia ha sottratto ai giovani e ai ragazzi. Baden Powell diceva che la felicità non viene stando seduti ad aspettarla; il nostro impegno sarà quello di guidare le nostre ragazze e i nostri ragazzi alla ricerca di una strada per raggiungerla. Siamo consapevoli della difficoltà di questa sfida, ma confidenti nell’aiuto del Signore che saprà come indicarci la strada giusta da intraprendere”. L’Associazione italiana Guide e Scouts d’Europa cattolici (della Federazione dello Scautismo europeo – Fse) è stata costituita a Roma nel 1976. Attualmente gli Scouts d’Europa contano circa ventimila iscritti, con 1156 unità e 119 gruppi sparsi su tutto il territorio nazionale.