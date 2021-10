Sinodo: card. Grech, “una Chiesa sinodale non può che essere una Chiesa missionaria”

“Una Chiesa sinodale non può che essere una Chiesa missionaria, perché la missione non può che iniziare da quel dinamismo di ascolto reciproco che è premessa e condizione per accogliere ciò che lo Spirito suggerisce alla Chiesa”. È quanto afferma il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, nel comunicato diffuso dalla Rete mondiale di preghiera del Papa, in occasione della pubblicazione del Video del Papa di ottobre. Il video testimonia non solo lo stretto legame tra Chiesa sinodale e missione, ma anche l’importanza della preghiera per il processo sinodale. “Solo pregando e aprendo gli occhi a tutto ciò che ci circonda – come ricorda Papa Francesco – sarà possibile percepire l’azione già operante dello Spirito ed essere una Chiesa in movimento, missionaria, che evita l’autoreferenzialità ed è capace di essere per tutti quel ‘sacramento di cura’ di cui il mondo ha tanto bisogno”. Il video, che esce con il logo del cammino sinodale, segna anche la nuova e stretta collaborazione della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi con la Rete mondiale di preghiera del Papa.