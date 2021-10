Giornalismo: Piacenza, domani seminario “Comunicare incontrando le persone dove sono e come sono” con mons. Cevollotto e Tarquinio

“Fare giornalismo oggi: comunicare incontrando le persone dove sono e come sono”. Questo il titolo del seminario formativo promosso per sabato 2 ottobre dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna e da “Il Nuovo Giornale”, edizione online del settimanale della diocesi di Piacenza-Bobbio. All’incontro, ospitato dalle 9.30 nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, interverranno: Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, sul tema “Giornali appiattiti? Fare un giornale è un’opera. Ma che cosa muove un giornalista nell’Italia di oggi?”; Ruben Razzante, docente di Diritto della comunicazione e dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, sul tema “Informazione di qualità, deontologia giornalistica e centralità della persona”; mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, sul tema “Tutto nella vita inizia quando le persone si incontrano veramente”; e Laura Silvia Battaglia, reporter specializzata in aree di crisi, sul tema “Incontrare l’altro: il giornalismo di esteri sul campo tra conflitti e migrazioni”.