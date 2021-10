Diocesi: Pompei, stasera la discesa del quadro della Madonna e domani sera veglia di preghiera in attesa della supplica di domenica 3 ottobre

Pompei si prepara a vivere la supplica alla Madonna del Rosario, in programma domenica 3 ottobre. Migliaia i fedeli attesi per questo giorno solenne.

In preparazione al grande evento, oltre alle celebrazioni, in basilica, si susseguiranno numerosi momenti di preghiera, di riflessione e di comunione. Ogni giorno alle 18, si recita il Rosario e la Novena di Impetrazione, che terminerà sabato 2 ottobre.

Stasera, all’antivigilia della supplica, come da tradizione, alle 18, ci sarà la discesa del quadro, la recita del santo Rosario e la benedizione delle corone. A guidare il momento di preghiera sarà l’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, che, alle 19, presiederà la celebrazione eucaristica.

Domani, sabato 2 ottobre, vigilia della supplica, alle 20 inizierà la veglia mariana, in attesa del grande evento. Il momento di preghiera si concluderà alle 24 con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Caputo.

Domenica 3 ottobre, sarà l’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Domenico Battaglia, a presiedere la santa messa e la recita della supplica, la preghiera nata dal cuore del fondatore del santuario e della città mariana e composta nel 1883. Il rito solenne, che sarà celebrato sul sagrato della basilica mariana, avrà inizio alle 10.35, seguito, alle 12 in punto, dalla recita della supplica.

La santa messa e la supplica saranno trasmesse in diretta da Canale 21, l’emittente campana da sempre presente ai principali eventi e celebrazioni del santuario, e da Tv2000, l’emittente della Cei visibile sul canale 28 del digitale terrestre, 157 Sky e 18 tivùsat.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti: i fedeli devono osservare il distanziamento e indossare la mascherina.