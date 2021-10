Papa Francesco: il 4 ottobre in Vaticano incontro e appello congiunto dei leader religiosi per la Cop26

“Nella giornata del 4 ottobre si terrà l’incontro ‘Faith and Science: Towards COP 26’, che raccoglie leader religiosi e scienziati attorno ad un Appello rivolto ai partecipanti alla COP26 nel novembre di quest’anno, che sarà organizzata dalla Gran Bretagna in partenariato con l’Italia”. A comunicarlo è la Sala Stampa della Santa Sede. “L’iniziativa nasce su proposta delle Ambasciate di Gran Bretagna e di Italia presso la Santa Sede ed è stata portata avanti insieme alla Santa Sede”, si legge in un comunicato: “Essa si è sviluppata tramite incontri virtuali mensili cominciati dall’inizio di quest’anno, in cui i leader religiosi e gli scienziati hanno potuto condividere le loro preoccupazioni e i loro auspici verso una maggiore responsabilità per il pianeta e per il cambiamento necessario. Tali condivisioni hanno dato luogo ad un Appello congiunto che verrà firmato dai leader religiosi durante l’incontro in Vaticano, la mattina del 4 ottobre, e che Papa Francesco consegnerà nelle mani dell’On. Alok Kumar Sharma, presidente designato della COP26, e dell’On. Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia. Nel pomeriggio si svolgerà una sessione a porte chiuse nell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede”.