Ambiente: Unicef Italia, da oggi pomeriggio l’evento #CambiamoAria

Oggi l’Unicef Italia, in occasione della Pre-Cop26, inaugura a Palazzo Clerici, a Milano, dalle ore 16, l’evento #CambiamoAria: una due giorni di dibattiti sui temi dell’ambiente e della sostenibilità per ricordare che nel mondo 1 miliardo di bambini è a rischio “estremamente elevato” per gli impatti della crisi climatica; 850 milioni di bambini (1 su 3) vivono in aree in cui si sovrappongono almeno quattro shock climatici e ambientali; 330 milioni di bambini – 1 su 7 – vivono in aree colpite da almeno cinque grandi shock.

Apriranno l’evento #CambiamoAria Ilaria Fontana, sottosegretario di Stato al ministero per la Transizione ecologica (in collegamento); Jill Morris, ambasciatore del Regno Unito in Italia; Francesco Rocchetti, segretario generale dell’Ispi; Carmela Pace, presidente del Comitato Italiano Unicef-Fondazione onlus; Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano; modera Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia.

Secondo il recente rapporto dell’Unicef lanciato in collaborazione con Fridays for Future, “The Climate Crisi Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index”, 240 milioni di bambini sono fortemente esposti alle inondazioni costiere; 330 milioni di bambini sono fortemente esposti alle inondazioni fluviali; 400 milioni di bambini sono fortemente esposti ai cicloni; 600 milioni di bambini sono fortemente esposti alle malattie trasmesse da vettori; 815 milioni di bambini sono fortemente esposti all’inquinamento da piombo; 820 milioni di bambini sono fortemente esposti alle ondate di calore; 920 milioni di bambini sono fortemente esposti alla scarsità d’acqua; 1 miliardo di bambini sono fortemente esposti a livelli estremamente elevati di inquinamento atmosferico.