Formazione: Seraphicum, al via tre nuovi corsi “Fratelli tutti”, “Giornalismo ed etica” e “Sulle tracce di Francesco e Chiara”

Una formazione dinamica, attenta alla realtà e alla missione della Chiesa nel tempo che stiamo vivendo. Con questi obiettivi la Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” Seraphicum, retta dall’Ordine dei frati minori conventuali, per il nuovo anno accademico ha affiancato ai tradizionali percorsi accademici due specifici corsi di alta formazione – “Fratelli tutti” e “Giornalismo ed etica” – oltre ad un corso biennale di francescanesimo “Sulle tracce di Francesco e Chiara”.

Il corso “Fratelli tutti”, diretto dal preside, fra Raffaele di Muro, è organizzato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e il Progetto economia di comunione, con l’obiettivo di studiare l’omonima enciclica di papa Francesco, attraverso l’approfondimento di tre specifici ambiti: ecclesiologia, teologia delle religioni e politica-economia. Le lezioni vedranno la partecipazione di esperti nei vari settori di studio come i teologi Simona Segoloni, Ugo Sartorio ed Enzo Galli, mons. Marco Gnavi, i professori Paola Pizzo e Mario Giro, gli economisti Luigino Bruni e Stefano Zamagni, solo per citarne alcuni.

Il corso “Giornalismo ed etica”, sotto il coordinamento di don Alfonso D’Alessio, vede la diretta partecipazione del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, de L’Osservatore Romano e del Gruppo di formazione permanente umana e teatrica Eleusis. Obiettivo del corso è di offrire ai partecipanti (aspiranti giornalisti, comunicatori, giornalisti pubblicisti e professionisti) una specifica formazione sul giornalismo, sull’aspetto imprescindibile dell’etica, con un attento sguardo all’ecclesiologia. Tra i docenti del corso, Paolo Ruffini, Lucio Adrian Ruiz, Andrea Tornielli, Andrea Monda, Vincenzo Corrado.

Infine, il corso biennale di francescanesimo “Sulle tracce di Francesco e Chiara”, sotto la direzione di sr. Daniela Del Gaudio, prevede moduli di teologia dogmatica, spiritualità, francescanesimo, teologia della vita consacrata e pedagogia-pastorale. Una preziosa occasione per conoscere la spiritualità francescana e clariana, lo sviluppo del francescanesimo, la missione dei francescani nella Chiesa e nel mondo. Particolarmente interessante l’inserimento nel corso di laboratori per integrate studio ed esperienza, così che il francescanesimo possa diventare pratica di vita.

I corsi “Fratelli tutti” e “Giornalismo ed etica”, al via rispettivamente il 5 ottobre e il 6 novembre, prevedono sia la modalità presenziale (nella sede della Facoltà, a via del Serafico, 1 a Roma – zona Eur), sia quella on line. Lo stesso vale per il corso di francescanesimo pensato anche nella modalità “in differita” per consentire un facile accesso da remoto pure ai conventi di clausura, agevolando così l’accesso al materiale didattico senza interferenze nelle attività contemplative.