Papa Francesco: il 10 ottobre inaugura il Sinodo della Chiesa universale e della diocesi di Roma. Il 9 ottobre sarà presente alla prima parte dei lavori

“Papa Francesco aprirà ufficialmente il Sinodo sulla sinodalità in Vaticano con la celebrazione dell’Eucaristia presso la basilica di San Pietro (domenica 10 ottobre), preceduta da un momento di riflessione nell’Aula Nuova del Sinodo (sabato 9 ottobre)”. A renderlo noto è la segreteria generale del Sinodo dei vescovi. “Il programma di sabato – si legge in un comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede – prevede lavori in seduta plenaria e lavori in gruppi linguistici. Saranno presenti rappresentanti del popolo di Dio, tra delegati delle Riunioni internazionali delle Conferenze episcopali ed organismi assimilati, membri della Curia Romana, delegati fraterni, delegati della vita consacrata e dei movimenti laicali ecclesiali, il consiglio dei giovani, ecc. Papa Francesco parteciperà alla prima parte dei lavori.”

La messa di domenica 10 ottobre alle ore 10, presieduta dal Santo Padre, “inaugurerà il Sinodo per la Chiesa universale e per la diocesi di Roma, con la partecipazione dei fedeli”.