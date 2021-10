Commissione Ue: Premi Lorenzo Natali Media 2021. “Giornalismo coraggioso”. Inchieste su Rohingya, sfruttamento migranti e fame in India

La Commissione europea ha rivelato oggi i nomi dei tre vincitori del Premio Lorenzo Natali Media 2021. Si tratta di Pari Saikia, per il suo lavoro sulla disperazione dei Rohingya, Maria Altimira, per la sua indagine sullo sfruttamento dei lavoratori migranti, e Srishti Jaswal, che mette in luce la fame in India. “Per quasi trent’anni, il premio ha riconosciuto il giornalismo coraggioso, incentrato – si legge in un comunicato – su reportage avvincenti e commoventi che mettono in evidenza argomenti importanti relativi a questioni globali che interessano la società”. Il commissario Ue Jutta Urpilainen ha consegnato i premi ai vincitori durante una cerimonia che si è svolta oggi: “Quest’anno, il Premio Lorenzo Natali premia tre giornalisti eccezionali, il cui lavoro illustra il loro coraggio, integrità e impegno per l’equità globale. Questi giornalisti, che si concentrano sui temi dello sviluppo, stanno contribuendo al cambiamento, che si tratti di affrontare le disuguaglianze, proteggere i diritti umani universali o rispondere alla minaccia del cambiamento climatico per la nostra esistenza”. I vincitori del 2021 sono stati selezionati da un gran giurì tra oltre 1.100 candidati di tutto il mondo.