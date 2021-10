Diocesi: Udine, nel fine settimana a Tolmezzo appuntamenti conclusivi del “Tempo del Creato”. Domenica incontro con Silvio Brusaferro

La proiezione del film “Antropocene. L’Epoca umana”, nella serata di oggi, venerdì 1° ottobre, presso il Nuovo Cinema David di Tolmezzo (Udine) alle 20.30, aprirà un fine settimana di appuntamenti a conclusione del “Tempo del Creato”, il mese ecumenico mondiale dedicato alla “Cura della Casa comune”, in programma fino al 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, in Carnia. “Antropocene”, pellicola del 2018 per la prima volta proposta in Carnia, è un documentario canadese girato da tre registi al seguito di alcuni ricercatori impegnati a verificare l’impatto che gli stili di vita dell’Umanità hanno sul pianeta terra: una “impronta” così pesante da provocare una vera e propria nuova “era geologica”. Domani, sabato 2 ottobre, con partenza alle 14.30 dal parcheggio di via Fielis, a Zuglio, è in programma la seconda edizione della “Camminata per la terra”, salita a piedi verso la Pieve di San Pietro in Carnia che sarà animata da alcune riflessioni ispirate dall’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”, proposte da gruppi di giovani, tra cui “Fridays for future” Carnia e “Extinction Rebellion” Fvg. Domenica 3 ottobre a Udine, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, alle 17, un incontro ecumenico vedrà ospite e relatore Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, sul tema “Covid-19, su un pianeta gravemente malato”.

Gli eventi conclusivi del “Tempo del Creato” sono promossi da Caritas Udine, Centro missionario e Ufficio diocesano per il dialogo e l’ecumenismo, in collaborazione con varie realtà della Carnia: dall’Arciconfraternita “Pieres Vives” di San Pietro in Carnia all’Alleanza friulana Domini collettivi.