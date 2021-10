Diocesi: Fermo, domani i funerali dell’arcivescovo emerito Luigi Conti. Il cordoglio dell’episcopato marchigiano

Saranno celebrati domani mattina, nella cattedrale di Fermo, i funerali dell’arcivescovo emerito Luigi Conti, morto giovedì mattina all’ospedale A. Murri dopo un periodo di malattia. Il rito, con inizio alle 10, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web e sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Fermo oltre che su Emme Tv (canale 89). Da questa mattina, e fino alle 20 di stasera, presso la parrocchia S. Caterina di Sant’Elpidio a Mare è allestita la camera ardente.

Esprimendo “il loro sentito cordoglio”, i vescovi marchigiani ricordando mons. Luigi Conti, presidente della Cem dal 2005 al 2015, “come guida saggia, intelligente e previdente dell’Episcopato marchigiano per un lungo tratto di strada condiviso nella comunione e nella missione”. “A lui – proseguono – si devono scelte importanti per la chiesa che è nelle Marche e che ne hanno determinato il suo futuro. Non ultimo il 2° Convegno ecclesiale regionale del novembre 2013: ‘Alzati e va…: vivere e trasmettere oggi la fede nelle Marche’”. Inoltre, i presuli, “nel fare memoria della sua presidenza evidenziano l’impegno profuso nel saper comporre nell’unità le diversità delle Chiese particolari del territorio marchigiano”. E “rilevano anche la determinazione con cui mons. Conti, nel suo decennio di presidenza, abbia dato forte impulso alle strutture istituzionali della Regione ecclesiastica delle Marche”. “Con animo riconoscente ringraziano il Signore per la sua presenza operosa ed accogliente e nel contempo – concludono i vescovi marchigiani – lo affidano alla sua bontà per la ricompensa riservata ai servi fedeli di cui parla il Vangelo”.