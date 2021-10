Scuola: Ospedale Bambino Gesù, tornano le lezioni in presenza per i ragazzi ricoverati

Anche all’Ospedale Bambino Gesù è tornata la scuola in presenza. Dal 13 settembre la campanella è suonata virtualmente nelle sedi del Gianicolo, di Palidoro e Santa Marinella dove i ragazzi possono frequentare le lezioni della loro classe d’età, dalle elementari fino al liceo. La possibilità di continuare il percorso scolastico anche quando si è ricoverati è parte integrante della cura di bambini e ragazzi. Consente ai giovani pazienti di non aggiungere al disagio della malattia quelli di un ritardo nella formazione culturale e della perdita di contatto con i coetanei, rafforzando la volontà di guarigione e contribuendo all’equilibrio psico-fisico. Per questo, pure nel tempo difficile della pandemia e del lockdown, la “Scuola in ospedale” del Bambino Gesù non ha lasciato indietro nessuno attivando percorsi didattici online.

L’esperienza della “Scuola in ospedale” è nata nella sede del Gianicolo quasi 50 anni fa, nell’anno scolastico 1975/76, con due insegnanti a disposizione di un piccolo gruppo di bambini della scuola primaria (elementare). Nel tempo si è affiancata l’attività didattica della Scuola secondaria di primo grado (media) e della Scuola secondaria di secondo grado (superiore) mentre venivano attivati percorsi didattici anche nelle sedi di Palidoro e Santa Marinella.

Oggi nell’Ospedale pediatrico della Santa Sede operano 51 docenti provenienti dagli Istituti Comprensivi Virgilio (Roma), Fregene-Passoscuro e Pietro Maffi (Palidoro) e dai licei Virgilio di Roma e Vittorio Colonna di Palidoro. Negli ultimi anni sono stati seguiti in media oltre 3 mila ragazzi ogni anno.