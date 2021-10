San Francesco: Assisi, da oggi al 31 ottobre una web serie, in 31 video pillole, su patrono d’Italia

S’intitola “Un mese con San Francesco” la web serie, in 31 video pillole, sul Santo di Assisi realizzata in occasione della ricorrenza del 4 ottobre. Un appuntamento quotidiano, visibile da oggi al 31 ottobre sul sito www.sanfrancesco.org, che ruota attorno a luoghi, gesti, episodi e curiosità tratte dalla vita del Poverello di Assisi. Nei panni del narratore padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento.

“Al centro – precisa – ci sono i fatti francescani: il vissuto, le domande, le ‘stranezze’ e le genialità di un uomo che ha scombussolato la storia di ieri e di oggi”. L’obiettivo dell’iniziativa è di offrire spunti di riflessione sull’attualità di questa figura che continua a suscitare interesse in tutto il mondo, anche da parte dei non credenti.

“Molti – aggiunge padre Fortunato – parlano di Francesco ecologista, di Francesco pacifista, di Francesco pauperista, di un Francesco ‘sbiadito’ che diventa uomo per tutte le stagioni, di Francesco giovane, di Francesco ‘playboy’. Non tutti però vanno al tronco. Ci si sofferma solo sui rami. Credo invece ci sia da conoscere il tronco. E il tronco è la vita di Francesco che con le sue radici affonda, si aggrappa e si nutre della vita di Cristo”.

La serie, curata da Eugenio Bonanata e prodotta dalla rivista San Francesco in collaborazione con Telepace, consente anche di ripercorrere il magistero di Papa Francesco che è fortemente legato alla spiritualità francescana.

Declinate in vari formati (video, audio e testo), le puntate verranno diffuse attraverso vari canali a partire dalla pubblicazione quotidiana sul sito sanfrancesco.org, avvenire.it e sulla pagina Facebook di padre Enzo Fortunato.