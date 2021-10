Coronavirus Covid-19: Acli Colf, “ministero Salute affronti il caso di assistenti familiari vaccinate con lo Sputnik, non riconosciuto in Italia”

“Esistono numerose colf e badanti, per lo più provenienti dai Paesi dell’Est Europa, le quali sono vaccinate con lo Sputnik, attualmente non riconosciuto in Italia. È evidente che per queste assistenti familiari si creerà un problema quando, il prossimo 15 ottobre, scatterà l’obbligo del Green Pass”. A denunciare la situazione sono le Acli Colf, in una nota. “Anche le famiglie nelle quali sono impiegate potrebbero avere dei problemi, trovandosi all’improvviso senza nessuno che si prenda cura dei loro cari”, prosegue la nota. “Chiediamo al ministero della Salute come intenda risolvere questa situazione perché vengano tutelate sia le lavoratrici domestiche, sia gli anziani bisognosi di assistenza”, concludono le Acli Colf.