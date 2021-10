Educazione finanziaria: Crif, a ottobre ogni giorno un nuovo video sulle esigenze delle famiglie

A due anni dal lancio, “Faccio Tesoro”, il progetto multimediale di Crif (azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information) nato dalla volontà di supportare le famiglie nel miglioramento del proprio benessere finanziario e in occasione del mese dell’educazione finanziaria, pubblicherà ogni giorno un nuovo video di approfondimento per contribuire al miglioramento dell’alfabetizzazione delle persone che quotidianamente sono chiamate a fare scelte sempre più complesse in ambito finanziario. L’iniziativa, si legge in una nota diffusa oggi, “dopo il gratificante successo ottenuto dalle precedenti release – con 86 video che hanno già fatto registrare complessivamente oltre 9 milioni di visualizzazioni, tra sito dedicato e canale YouTube – si arricchirà ulteriormente grazie al rilascio di 20 nuovi video di approfondimento, dedicati ai temi più caldi del momento, realizzati con la collaborazione di Massimo Esposti e Paolo Zucca, giornalisti esperti di economia, risparmio e investimenti”. La programmazione dei nuovi video si propone di mantenere alta l’attenzione e promuovere l’approfondimento dei temi caldi del momento: si passa infatti dalla gestione degli investimenti a temi maggiormente legati alla quotidianità, come il Tfr e i fondi pensione, l’imposta di bollo e la nuda proprietà degli immobili, fino ad arrivare alla Borsa, alla Mifid, alla tassazione delle plusvalenze e alle implicazioni di un esproprio. “E se da un lato la tecnologia – conclude la nota –, ci aiuta in molti ambiti della nostra vita, a volte può anche esporci a dei rischi: grande attenzione, quindi, è stata data all’approfondimento dei pericoli digitali, con video dedicati a fenomeni quali lo smishing, il vishing, alle truffe online e al cyberbullismo, per spiegare in maniera semplice e chiara aspetti che sono entrati ormai nella nostra quotidianità”.