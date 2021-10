Editoria: Donne Chiesa Mondo, il numero di ottobre racconta di che cosa vivono suore e monache e di come fanno quadrare il bilancio

Di cosa vivono le suore e le monache, come provvedono alle necessità della vita quotidiana, in che modo fanno quadrare il bilancio e si organizzano per affrontare la crisi? È il tema del mese di ottobre di “Donne Chiesa Mondo”, il mensile femminile de L’Osservatore Romano online da domani sul sito web.

“Consacrate. Lezioni di economia e di vita” il titolo di copertina. Suore e monache non hanno uno stipendio in quanto religiose, come ad esempio i sacerdoti italiani cui pensa l’Istituto per il sostentamento del clero. Per regola devono vivere del loro lavoro, poi c’è la Provvidenza. Dall’inchiesta di Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, emerge che il modo di vivere delle religiose secondo il criterio evangelico di mettere il poco in comune, è un modello che, se ben articolato, potrebbe essere esportato anche nella società civile in modo che tutti abbiano meno ma che tutti abbiano qualcosa. Firma l’editoriale la giornalista Ritanna Armeni, nel Comitato di direzione della rivista.

Molte le testimonianze e le esperienze descritte. Non è facile vivere di poco, a volte di quasi niente. Le Clarisse Cappuccine, dette Trentatrè, di Napoli hanno raccontato alla scrittrice Antonella Cilento che a volte hanno dovuto accettare i pasti della Caritas. Alessandra Buzzetti, corrispondente dal Medio Oriente di Tv2000 incontra Nabila Saleh, suora e manager della scuola di eccellenza a Gaza. Federica Re David, ora a Mediaset, intervista l’australiana Marianne Loughry, la suora che da anni interviene sulla necessità di contratti e regole anche per le religiose che lavorano per la Chiesa. Laura Eduati, giornalista al settimanale Gli Altri e all’Huffington Post, è andata a cercare tutte le nuove forme di autosostentamento di monasteri e conventi, dal crowdfunding alla gestione di alberghi-benessere alla vendita online. Tiziana Campisi, di Vatican news, è l’autrice dell’articolo sul sostentamento delle claustrali, le sole che possono contare su sussidi provenienti da un segretariato istituito su impulso di Pio XII. Il giornalista della Stampa Francesco Grignetti è l’autore dell’approfondimento storico: per secoli i monasteri sono stati ricchi e potenti, piccole cittadelle di cultura e centri economici. Romilda Ferrauto, per 25 anni responsabile della redazione in francese della Radio Vaticana, intervista suor Nathalie Becquart, sottosegretario al Sinodo dei vescovi sull’imminente Sinodo.