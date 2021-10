Diocesi: Biella, domani Giornata ecumenica per la Custodia del Creato al santuario di N.S. di Banchette a Bioglio

Sarà il santuario di N. S. di Banchette, a Bioglio, ad ospitare sabato 2 ottobre la Giornata ecumenica per la Custodia del Creato promossa dalla diocesi di Biella insieme a Chiesa Valdese di Biella, Acli di Bielle e Comune di Bioglio.

“Quest’anno – si legge in una nota – abbiamo scelto di continuare a riflettere sul tema della cura della casa comune concentrando ancora la nostra attenzione su un patrimonio delle nostre terre cioè l’acqua”. “Il Biellese – viene osservato – è territorio da sempre ricco di sorgenti ed abbiamo scelto di celebrare la giornata del Creato di quest’anno al Santuario di N.S. di Banchette a Bioglio per farci raccontare la cura di un territorio partendo come spunto dall’acqua ma con uno sguardo più ampio alla terra e ad un lavoro di recupero del bello e del buono che è intorno a noi”.

La giornata, che avrà come titolo “Camminare in una vita nuova (Rm 6,4)”, si aprirà alle 9.30 con la visita all’Orto dei bambini e la messa a dimora di una pianta a ricordo dell’iniziativa. I partecipanti si trasferiranno poi, a bordo di pullmini, per visitare le sorgenti che alimentano l’acquedotto del paese e, successivamente, per raggiungere il santuario. Prima della preghiera ecumenica ci sarà la presentazione di “Terre d’Acqua (?)”, la riflessione sul patrimonio idrico degli Uffici di Pastorale sociale e del lavoro delle diocesi del quadrante (Biella, Casale Monferrato, Novara e Vercelli). Dopo pranzo sarà possibile visitare il polo culturale ed artistico di Villa Santa Teresa e il castagno secolare di Villa Sella.