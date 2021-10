Diocesi: Treviso, Sergio Criveller nominato economo, primo laico a svolgere tale servizio

Nei giorni scorsi il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ha nominato Sergio Criveller, 58 anni, nuovo economo della diocesi. Primo laico a ricoprire tale incarico a Treviso, succede a don Adriano Fardin, che ha svolto questo servizio per 10 anni. “Ringrazio il vescovo – dice Criveller – per la fiducia che ha riposto su di me. Non nego che sono da una parte commosso e dall’altra inquieto per la responsabilità di questo incarico, che per la prima volta nella storia della nostra diocesi, viene affidato a un laico. Vorrei anche ringraziare don Adriano Fardin, il mio predecessore, che mi passa il testimone e con il quale ho ben collaborato in questi anni da vice-economo”.

Criveller lavora dal 1981 al settimanale “La vita del popolo”, di cui è tuttora l’amministratore. È iscritto all’Ordine dei giornalisti. È stato amministratore di Radio Vita e poi del progetto radiofonico “Bluradioveneto” con sede a Padova. In quel periodo è stato revisore contabile del Corallo, associazione nazionale delle radio locali. Oltre a vari ulteriori incarichi in ambito amministrativo e gestionale, da una decina d’anni è coordinatore del Comitato tecnico della Fisc (Federazione italiana dei settimanali cattolici), con sede a Roma, in rappresentanza degli oltre 180 amministratori ed editori dei giornali diocesani. È consulente per molte diocesi sia sul versante della gestione dei giornali sia sulla gestione di aziende scolastiche.