Coronavirus Covid-19: in Lombardia vaccino agli “irregolari”. Gualzetti (Caritas Ambrosiana), “moltiplicare gli sforzi per raggiungere tutti”

Luciano Gualzetti (Caritas Ambrosiana)

“Questa pandemia ci ha insegnato che o ci si salva tutti insieme o nessun potrà dirsi al sicuro. Per questo ci siamo impegnati, con il sostegno di importanti partner, come l’Istituto auxologico italiano, nella diffusione di tamponi gratuiti a persone senza tetto o gravemente emarginate”. È Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, a raccontare ciò che accade a Milano e in Lombardia. “Ora che finalmente, come chiedevano da tempo, è stata offerta la possibilità anche agli irregolari di accedere al vaccino, stiamo collaborando con le istituzioni sanitarie per allargare la campagna di immunizzazione anche a questi cittadini che vivono in una condizione di particolare vulnerabilità sociale e non possono in nessun modo essere dimenticati per la tutela della salute loro e tutta la collettività”. Dunque anche le persone senza regolare permesso di soggiorno si stanno vaccinando. Eliminato il “baco” nel sistema di prenotazione regionale che impediva agli stranieri senza permesso di soggiorno di prenotare la dose del siero anti Covid-19, gli immigrati presenti sul territorio ma ufficialmente inesistenti scelgono di proteggersi dal virus utilizzando i preparati a disposizione di tutti gli altri cittadini.

“A spingerli a farlo – spiegano dalla sede Caritas di Milano – sono prima di tutto motivazioni personali. Il green pass, soprattutto dall’approvazione del decreto legge che lo rende obbligatorio, è stato un incentivo importante ma secondario. Decisivo è il passaparola all’interno della comunità di appartenenza”. “Ansie e paure sono diffuse, tuttavia, prevalgono solo fra i più emarginati”. Il monitoraggio della situazione emerge da un report realizzato dallo sportello Servizio accoglienza immigrati e dall’osservazione sul campo dell’unità di strada Avenida, entrambi servizi promossi da Caritas Ambrosiana e coinvolti nella campagna di immunizzazione.