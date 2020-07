Papa a Lampedusa 7 anni fa: la parrocchia organizza incontro di preghiera al santuario

Per ricordare l’anniversario del viaggio del Papa a Lampedusa – 8 luglio 2013 – la parrocchia di Lampedusa organizzerà stasera alle 20.30 un incontro di preghiera all’aperto al santuario della Madonna di Porto Salvo. “La maggior parte dei lampedusani ricorda questo momento con orgoglio e ne tiene viva la memoria – dice al Sir don Carmelo La Magra, parroco di San Gerlando a Lampedusa – perché è stato un momento significativo per la vita dell’isola. Ma nemmeno qui mancano gli attacchi al Papa: c’è chi gli attribuisce la colpa di aver dato il via ad una migrazione più libera, come se avesse detto ‘venite tutti, vi aspettiamo’”. Intanto nella più grande isola delle Pelagie la stagione turistica ha ripreso il via: “sta arrivando molta gente e questo lascia sperare dal punto di vista economico. Qualche timore dal punto di vista sanitario c’è perché lo spazio è poco. Ma finché tutti rispettano le regole si va avanti”.