Ue in Italia: dibattito on line, “Insieme. Per rilanciare l’Europa. Obiettivi e sfide durante il semestre di presidenza tedesca”

“Insieme. Per rilanciare l’Europa. Obiettivi e sfide durante il semestre di presidenza tedesca del Consiglio dell’Ue” è il titolo del dibattito on line, per “approfondire le priorità del semestre”, che si terrà la mattina di giovedì 9 luglio su iniziativa dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Rappresentanza della Commissione europea in Italia e Ambasciata tedesca a Roma. I nodi da sciogliere in questi mesi sono innanzitutto il piano di rilancio post-Covid e il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, spiegano gli organizzatori, ma sul tavolo ci sono anche la questione dei rapporti Ue-Regno Unito, il Green Deal e la lotta al cambiamento climatico, la transizione digitale, la riforma delle politiche migratorie e il ruolo dell’Ue nel mondo, che attendono di essere risolti “dalla presidenza tedesca, in stretta interlocuzione e collaborazione con il Parlamento europeo”. A dialogare su questi temi saranno l’ambasciatore Viktor Elbling, il ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, i capi delegazione al Parlamento europeo Antonio Tajani (Forza Italia), Brando Benifei (Partito democratico), Carlo Fidanza (FdI), Marco Campomenosi (Lega), Tiziana Beghin (M5S) e Nicola Danti (Italia Viva). La moderazione è stata affidata a Maria Latella (SkyTG24 e Radio24). L’evento sarà trasmesso live, a partire dalle 11, sulla pagina Facebook del Parlamento europeo in Italia.