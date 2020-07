Coronavirus Covid-19: Forum, domani presentazione dell’indagine “Le famiglie e l’emergenza”

Oltre 12.500 nuclei familiari di tutta Italia intervistati su temi di stretta attualità riguardanti il post-emergenza coronavirus, tra cui le misure del Governo durante le fasi più delicate della pandemia in Italia, le conseguenze sull’armonia familiare del lockdown prolungato, le priorità percepite come più urgenti e necessarie dalle famiglie italiane nell’immediato, nel breve e medio periodo. E, inoltre, le previsioni sulla propria situazione familiare nei prossimi mesi e le conseguenze economiche, relazionali e sociali scaturite dalla quarantena forzata: c’è tutto questo e molto di più nell’indagine “Le famiglie e l’emergenza Covid-19”: una fotografia attuale, report realizzato da Rcs Sfera Mediagroup e Forum delle associazioni familiari, che sarà presentato domani, 9 luglio, alle ore 11, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Forum famiglie e su quella di Quimamme.