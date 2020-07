Cultura e società: Civiltà Cattolica e Georgetown University, un ciclo di webinar sul futuro della cittadinanza. Il primo domani sera

Dalla partnership tra La Civiltà Cattolica e la Georgetown University ­prende il via un ciclo di webinar, dedicato alle “Questioni di civiltà”, che si svolgerà tra luglio e dicembre 2020. Il primo dei webinar in programma – “Il futuro della cittadinanza”– si terrà domani dalle ore 18. “Le sfide globali hanno messo in discussione le concezioni tradizionali della cittadinanza basate sullo stato nazionale. La crisi innescata dal Covid-19 è solo uno degli esempi più recenti dell’incremento dell’interdipendenza trans-nazionale, dalla salute e l’economia alla politica e l’ambiente. Fino a che punto dobbiamo ripensare la cittadinanza come modo di vivere insieme uno spazio culturale, religioso e politico?”, l’interrogativo sotteso all’iniziativa.

Nel corso del webinar – introdotto dal direttore de La Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, e coordinato dalla rappresentante di Georgetown University a Roma, Debora Tonelli – tre esperti discuteranno il futuro della cittadinanza a partire da ambiti disciplinari differenti. Interverranno Giovanni Moro (Università La Sapienza – Roma), Rupert Graf Strachwitz (Maecenata Institute – Berlin) e Angela Taraborrelli (Università di Cagliari). Per partecipare, è necessario compilare il seguente modulo online: https://global.georgetown.edu/events/il-futuro-della-cittadinanza/#rsvp.

Il ciclo di webinar “Questioni di civiltà” continuerà poi coinvolgendo esperti italiani e internazionali per discutere questioni di attualità nell’ambito della cultura, della società, della politica e della Chiesa.

La partnership tra La Civiltà Cattolica e Georgetown University ha già prodotto l’iniziativa del China forum per il dialogo tra ciiviltà.

