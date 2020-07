Ponte Genova: Conte, “entro fine settimana chiuderemo la procedura”. “Dobbiamo evitare una situazione paradossale, assurda” su concessione ad Autostrade

“Sottoscrivo interamente la dichiarazione della portavoce del Comitato vittime del Ponte Morandi, dobbiamo evitare una situazione paradossale, assurda. Dobbiamo chiarire questo passaggio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid dopo l’incontro bilaterale con il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il premier ha detto che “mi aspetto di poter chiudere il dossier entro fine settimana, non vorrei andare oltre”. “Purtroppo la situazione è paradossale e rischia di diventare assurda”, ha proseguito, spiegando che “fino a quando il concessionario è Autostrade è evidente che il ponte non può che automaticamente essere nella concessione di Autostrade. Ecco perché bisogna affrettarsi a chiudere questa procedura”. “I ministri – ha chiarito – sanno che c’è la fretta di tutto il governo e di tutta una comunità nazionale”.