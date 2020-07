Testamento solidale: Comitato, tra gli over 55 quasi 1,5 milioni di persone intenzionate a questo genere di lascito

“Nella fascia over 55, quasi 1,5 milioni di persone è intenzionato concretamente a inserire nelle ultime volontà un lascito solidale”. Lo evidenzia un sondaggio su un campione di 700 notai, realizzato dal Comitato Testamento solidale in collaborazione con il Consiglio nazionale del Notariato. A donare attraverso un lascito solidale sono soprattutto le donne, in oltre il 60% dei casi, quasi 2 italiane su 3. In larga parte, il fenomeno riguarda donazioni di medie e piccole entità: in oltre il 50% dei casi, riportano i notai italiani, il valore del lascito è sotto i 20mila euro, mentre il 25% ammonta a una cifra compresa tra i 20mila e i 50mila euro. Solo una piccola fetta dei lasciti effettuati, pari all’8,5%, va oltre i 100mila euro.

“La componente ‘silver’ della popolazione, proprio quella più colpita dalla pandemia – dichiara Rossano Bartoli portavoce di Comitato Testamento solidale e presidente della Lega del Filo d’Oro -, potrebbe essere determinante per uscire dalla crisi economica e sociale che ne è scaturita, grazie all’elevata capacità di spesa, ma anche grazie al supporto che dà al welfare delle famiglie, laddove lo Stato e i servizi non arrivano o non sono sufficienti”. Un ruolo importante hanno, in questo, a suo avviso, i lasciti solidali perché “con il diminuire delle risorse destinate al welfare – aggiunge -, crescente è l’impatto che il Terzo Settore esercita sull’economia e sulla società italiana”. Ricordando che “in anni di crisi economica e di spending review, il Terzo Settore ha erogato servizi fondamentali per le persone a livello internazionale, nazionale e locale”, Bartoli ribadisce che ha agito per “la vita e la coesione sociale, offrendo servizi laddove lo Stato non riesce ad arrivare”. “Un modello di responsabilità e condivisione che si fa strada anche grazie ai lasciti solidali. Nella fase dell’emergenza Covid, questa tendenza si è rafforzata e confermata”.