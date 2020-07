Coronavirus Covid-19: Del Re (vice ministro Esteri), “risposte efficaci in molti Paesi africani ma preoccupano effetti collaterali”

“Nonostante i rischi e le preoccupazioni che suscita l’impatto del Covid-19 in Africa, molti Paesi stanno rispondendo in maniera efficace”. Lo ha detto Emanuela Del Re, viceministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, in un video messaggio inviato oggi ad Amref Health Italia in occasione dell’evento on line sulle sfide che l’Africa sta affrontando per fronteggiare la pandemia da Covid-19. “Siamo di fronte ad una profonda instabilità sistemica che richiede risposte strutturali molto articolate con prospettive a breve, medio e lungo termine – ha dichiarato Del Re -. Il problema non sta tanto nella pandemia, quanto in tutti gli effetti collaterali”.