Solidarietà: Fondazione Arché, presentato il bilancio sociale. A fianco di 9.341 persone, 5.382 minori e 3.959 adulti

“Un anno intenso, appassionato e fecondo”, definisce così il 2019 padre Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché, nell’introduzione del bilancio sociale fresco di stampa: uno strumento utile non solo per “ripercorrere quanto abbiamo potuto fare e raccontare anche come siamo riusciti a realizzarlo” ma anche “per poterci migliorare”. Il bilancio sociale 2019 offre una panoramica sulle attività di ciascuna delle cinque aree della Fondazione: prossimità, accoglienza, housing, lavoro e cittadinanza. Più di 500 volontari e volontarie hanno dato una mano nel corso dell’anno passato.

A beneficio complessivamente di 9.341 persone, di cui 5.382 minori e 3.959 adulti. La maggior parte sono stati affiancati dall’area Prossimità sia in ambito ospedaliero (tra Roma e Milano, gli operatori di Arché sono presenti in sette poli) sia nelle attività di assistenza domiciliare. 118 persone, invece, sono state direttamente coinvolte nei vari progetti e nelle diverse iniziative promosse dall’area Cittadinanza “con l’obbiettivo di prevenire comportamenti a rischio, emarginazione e disagio”. All’area Housing hanno fatto riferimento i 77 tra adulti e bambini che sono passati per i 10 appartamenti, gestiti da Fondazione Arché. Nelle comunità mamma-bambino, Casa Adriana e Casa Carla a Milano, sono state accolte 59 persone, di cui 34 minori e 25 madri. Dalla comunità alla casa, il percorso di autonomia di single e nuclei affiancati da Arché si compone di un terzo pilastro, fornito dall’area Lavoro, che nel 2019 ha affiancato 31 persone con i progetti del Job Arché e della Sartoria sociale.

Attività che non sarebbero state possibili senza i donatori e i partner di Arché che hanno sostenuto la Fondazione anche nell’ambizioso progetto della Corte di Quarto, casa per otto nuclei mamma-bambino, per tre giovani famiglie e per una piccola comunità religiosa inaugurata nel 2019 a Quarto Oggiaro. In chiusura è stata inserita anche una sezione dedicata al rapporto tra l’ambiente e Fondazione Arché. Vi sono descritte tutte le iniziative per limitare l’impatto ambientale delle attività della Fondazione e per diffondere una diversa sensibilità ecologica. Il bilancio sociale 2019 di Fondazione Arché è consultabile sul sito.

Fondata nel 1991 da padre Giuseppe Bettoni, Fondazione Arché onlus si prende cura di bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura. Lo fa a Milano attraverso Casa Carla a Porta Venezia e Casa Adriana a Quarto Oggiaro, dove ospita mamme e bambini con problematiche legate a maltrattamenti, immigrazione, disagio sociale e fragilità personale, e attraverso i suoi appartamenti che offrono alloggio temporaneo a nuclei familiari in difficoltà. Arché porta avanti anche numerosi progetti di sostegno ai minori in ospedale e ai minori immigrati a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto.