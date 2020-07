Parlamento Ue: Merkel in plenaria. Sassoli, “su Recovery Plan la Germania ha capito l’importanza della solidarietà europea”

Foto SIR/PE

“Voglio dare un caloroso benvenuto alla cancelliera Angela Merkel. Ritengo di particolare rilievo e di grande valore il suo gesto, signora cancelliera, di scegliere il Parlamento europeo per il suo primo atto formale da presidente di turno della Unione europea”. Lo ha detto David Sassoli, presidente dell’Eurocamera, accogliendo in emiciclo il capo del governo tedesco, giunta a Bruxelles per illustrare ai deputati europei il suo programma semestrale di presidenza e discutere del Recovery Plan e del bilancio pluriennale dell’Ue. “Siamo alla vigilia di appuntamenti importanti che non possiamo fallire. Guardano a noi milioni e milioni di cittadini europei – ha detto Sassoli, prima di dare la parola a Merkel – che hanno sofferto e continuano a soffrire per le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia. Nulla può tornare come prima. Ma soprattutto nessuno deve essere lasciato solo in questa tragedia. È l’occasione per le nostre istituzioni di tornare ad essere quello per cui sono nate: un bene comune degli europei”.

Per questo “stanno per essere messi in campo strumenti poderosi: il bilancio pluriennale e il Next Generation Eu per aiutare la ricostruzione su nuove basi economiche e sociali. Per il Parlamento la proposta della Commissione europea non è un punto d’arrivo, ma la base minima dalla quale partire. Non si può e non si deve tornare indietro. Noi combatteremo per il successo di questa proposta con tutti i mezzi a nostra disposizione”. Secondo Sassoli la Germania “ha capito bene l’importanza della solidarietà europea. Per questo siamo sicuri che sotto la sua leadership il Consiglio saprà rispondere alle sfide davanti a noi. Le priorità della presidenza tedesca, che lei illustrerà tra poco in Parlamento, vanno nella giusta direzione”.