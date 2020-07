Coronavirus Covid-19: Conte, “consapevoli che siamo più preparati per convivere con il virus”

“Dobbiamo affrontare questa nuova fase della pandemia consapevoli che siamo più preparati per convivere con il virus. Abbiamo potenziato la risposta del sistema sanitario, abbiamo fatto milioni di controlli molecolari e sierologici, abbiamo elaborato un piano nazionale di monitoraggio. Non siamo più nella condizione di dover prefigurare un ritorno alla chiusura delle attività, dobbiamo rispettare le regole di precauzione e monitorare che in situazioni territoriali circoscritte non venga fuori una situazione che scappa fuori controllo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Madrid dopo l’incontro bilaterale con il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez. Questa, ha precisato il premier, “non è la posizione di Italia, Spagna ma di quasi tutti i Paesi”.