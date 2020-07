Spagna: Madrid, l’arcivescovo Osoro ristabilisce il precetto domenicale

Dopo la dichiarazione di stato di emergenza per la crisi legata al Covid-19 in Spagna, lo scorso 14 marzo è stata decretata la dispensa del precetto domenicale per i fedeli della diocesi di Madrid. Con la ripresa graduale di molte attività – tra le quali il culto pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza igieniche – e dopo il discernimento fatto in seno alla Commissione permanente della Conferenza episcopale spagnola, l’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, dispone: “Si ristabilisce nell’arcidiocesi di Madrid l’oblligatorietà del precetto domenicale per tutti i fedeli, in modo conforme a quanto stabilito dal canone 1247″ del Codice di diritto canonico”, ma “in caso di causa grave, in conformità a quanto stabilito nel canone 1248 comma 2, non si obbliga al precetto, ma si raccomanda che le persone che si trovano in queste circostanze dedichino un tempo alla preghiera personale o in famiglia”.