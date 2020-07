Estate 2020: Siracusa, campo-scuola per ragazzi nel parco del santuario Madonna delle Lacrime

Per tutto il mese di luglio, all’interno del parco del santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, il “Ciao”, Centro interculturale di aiuto e orientamento dei Fratelli Maristi, propone un campo-scuola per ragazzi. Il campo estivo vuole essere “un’alternativa qualificata” al restare chiusi in casa, al guardare le mura domestiche o solo la televisione, al dedicare ore e ore allo schermo del proprio cellulare, persi in qualche video di YouTube o sulle schermate dei vari giochini, spiega una nota del santuario. Si tratta, dunque, di “un’attività ricreativa che vuole rendere l’estate 2020 un momento di ‘rinascita’ e di ‘riscoperta’ per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado”.

In programma non solo giochi, ma anche momenti comunitari dopo i mesi di lockdown che hanno costretto i più piccoli alla “solitudine”. Nonostante le limitazioni per il coronavirus – osservando molta attenzione e rispettando le regole necessarie di distanziamento, protezione e controllo giornaliero – i ragazzi potranno godere dello spazio all’aperto dei viali della basilica santuario Madonna delle Lacrime, “polmone vitale e spirituale della città”. Il campo estivo vuole coinvolgere la fantasia dei ragazzi aprendosi con la storia di uno speciale ritrovamento “fanta-archeologico” di una macchina del tempo, proprio a pochi passi dalle fondazioni greche e dai resti romani di piazza della Vittoria. Il rettore del santuario ha accolto con entusiasmo “l’iniziativa formativa che si svolgerà sotto il manto della Madonna delle Lacrime, Madre di tutti i popoli” e auspica “una sempre maggiore valorizzazione del parco del santuario, luogo di preghiera e di incontro, di riflessione e di pace”.