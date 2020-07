Coronavirus Covid-19: Fao, incrementare assistenza alimentare. Prezzi globali in ripresa a giugno, record produzione cereali

Il Covid-19 colpisce i redditi a livello globale e per la Fao occorre incrementare l’assistenza alimentare. Mentre i conflitti e le crisi meteorologiche rimangono “fattori critici alla base degli alti livelli di grave insicurezza alimentare nei Paesi che necessitano di assistenza alimentare esterna”, la pandemia del Covid-19 sta avendo “effetti gravi e di vasta portata, in particolare a causa della perdita di reddito”. Lo sostiene la Fao nel rapporto trimestrale Prospettive dei raccolti e situazione alimentare, pubblicato oggi. Di qui la necessità di “incrementare l’assistenza alimentare”.

Per il resto, l’organismo Onu prevede nel 2020/21 nuovi record per la produzione cerealicola mondiale e livelli di scorte confortevoli. A giugno, per la prima volta dall’inizio dell’anno, i prezzi globali delle derrate alimentari sono aumentati, trainati dalla ripresa delle quotazioni di oli vegetali, zucchero e prodotti lattiero-caseari. Tuttavia nei mercati dei cereali e della carne la maggior parte dei prezzi ha subito una forte pressione al ribasso a causa delle incertezze del mercato dovute alla pandemia del Covid-19. Lo rivela oggi l’Indice Fao dei prezzi dei prodotti alimentari, che misura i prezzi internazionali delle derrate alimentari più commercializzate, e che a giugno ha registrato un valore di 93,2 punti, circa il 2,4% in più rispetto a maggio.