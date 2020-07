Diocesi: Torino, domani sera veglia di preghiera “Morire di speranza” presieduta dall’arcivescovo Nosiglia

Anche quest’anno sarà la chiesa dei Ss. Martiri ad ospitare la veglia “Morire di speranza” che si terrà domani, dalle 19, a Torino. Il momento di preghiera in memoria di quanti hanno perso la vita nei viaggi verso l’Europa e il Nord del mondo sarà presieduto dall’arcivescovo Cesare Nosiglia.

Nel corso della veglia – a cura di Comunità di Sant’Egidio, Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese evangeliche in Italia, Scalabrini Migration International Network (Simn), Acli, Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione comboniana servizio emigranti e profughi (Acse) – saranno letti i nomi di quanti hanno perso la vita nei viaggi di speranza intrapresi verso l’Europa.

Come ricorda una nota pubblicata sul sito dell’arcidiocesi di Torino, “nel mondo, è la drammatica denuncia dall’Alto Commissariato Onu per i rifugiati, oggi ci sono circa 80 milioni di persone in fuga dalle loro case e dai loro Paesi – l’1% della popolazione mondiale – molti di questi sono sfollati interni a cui Papa Francesco ha dedicato il messaggio per la 106ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che la Chiesa celebra il prossimo 27 settembre”.