Diocesi: Senigallia, tutti i giovedì sera di luglio e agosto visite guidate gratuite alla Pinacoteca

E’ un viaggio nella bellezza quello che propone la Pinacoteca di Senigallia per l’estate 2020. “Perché il bello e il buono sono valori universali – spiega una nota – che arricchiscono e plasmano l’animo umano e concorrono alla rinascita anche dopo eventi tragici e difficili come quelli vissuti”. Ecco allora confermato l’ingresso gratuito alla Pinacoteca diocesana che, nella centralissima piazza del Duomo, consente a tutti di ammirare, in comodo orario serale, capolavori di un intero territorio che va dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. E, nei giovedì di luglio e agosto, ci sarà ancora qualcosa in più; sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite – due per serata, con inizio la prima alle ore 21.30 e la seconda alle ore 22,30 – per viaggiare nelle bellezze della Pinacoteca, testimone del territorio. Visita che sarà tenuta da storici dell’arte, che accompagneranno in questo itinerario fra quadri, statue, argenterie, arredi, paramenti e suppellettili in quello che era l’antico appartamento del cardinale arcivescovo di Senigallia, oggi una grande galleria aperta a tutti, residenti e turisti. I posti per le visite guidate saranno limitatissimi, a motivo delle restrizioni del Covid, e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti Covid. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana. Info: www.diocesisenigallia.it.