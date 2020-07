Papa Francesco: telefona alla parrocchia di Corviale durante la festa di fine anno. Il suo pensiero per gli anziani

Papa Francesco ha chiamato al telefono il parroco di San Paolo della Croce, a Roma, don Roberto Cassano, per salutare la comunità che stava per riunirsi in streaming per la festa di fine anno. La parrocchia stava avviando una trasmissione, quando il Pontefice ha telefonato. Prima, Francesco ha ricordato la sua visita nella chiesa romana, nel quartiere di Corviale, che si è svolta il 15 aprile 2018. Poi, ha aggiunto che la telefonata è “un’occasione per salutarvi un’altra volta”. Un saluto esteso a tutta la comunità, ma in particolare rivolto agli anziani. Quindi, il Papa ha impartito la sua benedizione, assicurando che “passerà questa peste” (il Covid-19, ndr). Infine, una raccomandazione: “Non dimenticatevi di pregare per me”.

