Eurostat: vittime della strada in calo nell’Ue. Ma ogni giorno i morti sono più di 60. Record di decessi tra automobilisti e pedoni

Nel 2018, 23.339 persone sono decedute in incidenti stradali nell’Ue (63 decessi al giorno), il 45% viaggiavano su un’auto, il 21% erano pedoni, il 15% in moto, l’8% sulla bici e il 12% su altri veicoli (leggeri e pesanti, autobus e ciclomotori). Questo il dato pubblicato da Eurostat, l’ufficio europeo di statistica, che rileva un calo del 37% delle vittime rispetto al 2008, quando i morti sulle strade erano stati circa 37mila. I numeri del 2018 significano che ci sono state in media nell’Ue 52 vittime della strada per milione di abitanti, con le immancabili forbici tra i Paesi: quelli con il minor numero di morti per incidenti stradali sono l’Irlanda (29 vittime per milione di abitanti), la Danimarca (30), la Svezia (32) e i Paesi Bassi (35), seguiti da Malta (38), Spagna (39) e Germania (40). Dall’altro lato della scala, si trovano la Romania (con 96 vittime per milione di abitanti), la Bulgaria (87), la Croazia e la Lettonia (entrambe 77) e la Polonia (75). L’Italia si colloca nella fascia leggermente superiore alla media europea con 55 vittime per milione di abitanti nel 2018, pari a un totale di 3.334 persone morte sulla strada: 1.423 di loro viaggiavano in auto, 687 in moto e 612 erano a piedi.