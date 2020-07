Coronavirus Covid-19: diocesi Rieti, nasce Fondo di solidarietà per piccole imprese

“Il Pane di S. Antonio”: si chiama così il Fondo di solidarietà nato con l’obiettivo di aiutare le piccole imprese, ponendo speciale attenzione a quelle dei giovani. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stato il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, a chiusura del Giugno Antoniano Reatino, quest’anno segnato dalle restrizioni per il Covid-19 e per questo privato dei tradizionali momenti di festa come fuochi, musica e soprattutto la Processione dei ceri, una tradizione sentita al punto da non venir sospesa neppure in tempo di guerra. E proprio in questo contesto, come riferisce la versione on line del settimanale della diocesi Frontiera, mons Pompili ha notato che a dispetto delle forme della festa mutate dall’imprevista pandemia, “non è mancata la cosa più importante e, cioè, la solidarietà”. Un segno della quale va rintracciato nel “sant’Antonio vestito senza l’oro e solo col saio”, oltre che nel gesto concreto di versare quanto raccolto nelle offerte dell’intero periodo nelle casse del Fondo Santa Barbara. Il “Pane di S. Antonio” che così si aggiunge a quello di “S. Barbara” potrà contare anche sul sostegno di altri soggetti, come Fondazione Varrone e Caritas italiana. “La ricchezza più importante – ha sottolineato il vescovo di Rieti – non è quella che si conserva nel privato, ma quella che si fa circolare nel sociale. Come ci insegnano le parole di Gesù: ‘Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà’”.