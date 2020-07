Migranti: Sos Mediterranée, sale la tensione tra i 180 a bordo della Ocean Viking

La situazione a bordo della nave Ocean Viking di Sos Mediterranée sta rapidamente peggiorando. Sulla Ocean Viking ora ci sono 180 uomini, donne e bambini che attendono un porto di sbarco da 8 giorni, salvati in due distinte operazioni. “L’attesa è particolarmente faticosa, per il caldo e le limitazioni applicate alla circolazione sul ponte a causa delle misure sanitarie – afferma Sos Mediterranée –. È urgente che tutti possano sbarcare in modo rapido e sicuro”. Stamattina due naufraghi si sono gettati in acqua e sono stati recuperati dai soccorritori, un terzo ha tentato di fare lo stesso.

The situation onboard #OceanViking is deteriorating quickly.

2 survivors jumped overboard earlier today. They were recovered by our teams and are now safe onboard. 1 more person attempted to jump.

This is what long delays of disembarkations do to extremely vulnerable survivors. https://t.co/tqW1WYxEHq pic.twitter.com/hky3D9xsuc

