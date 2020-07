Coronavirus Covid-19: Rai Due, da venerdì 3 luglio torna “O anche no”. Repliche della seconda stagione durante la pandemia

Venerdì 3 luglio alle ore 24:00 circa su Rai2 torna “O Anche No”, il docureality sul sociale e sull’inclusione a cura di Paola Severini Melograni, con le repliche della seconda stagione periodo Covid. Per l’emergenza il programma ha assunto una nuova veste, al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale e le prescrizioni del Governo. Tutti i segmenti di “O Anche No” sono stati realizzati attraverso collegamenti web. I protagonisti – i disabili, le loro famiglie e i personaggi famosi impegnati nel sociale – si sono collegati con Paola Severini Melograni dalle proprie abitazioni.

Anche i “Ladri di Carrozzelle” si sono esibiti senza uscire di casa, suonando insieme collegandosi via web. Alla puntata hanno partecipato la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, consulente scientifica del programma, Rebecca Zoe De Luca, a soli 14 anni titolare di una rubrica letteraria su un noto settimanale e editorialista di Angelipress, Viola e Francesca, due simpatiche e brillanti sorelle portatrici di X fragile e Serena Fumarola, collaboratrice dei “Ladri di Carrozzelle” con il diario dei suoi giorni in isolamento. Si è inoltre parlato di Nujeen Mustafa, la giovanissima disabile siriana che a 16 anni dalla città di Kobane ha raggiunto la Germania sulla sua sedia a rotelle spinta dalla sorella. Tre anni fa la redazione di “O Anche No” ha portato Nujeen in Italia.

Si potranno infine riascoltare i musicisti del programma che, sempre stando a debita distanza, si erano esibiti con due bellissime canzoni: “El ritmo del sol” e “Insieme”.