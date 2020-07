Recovery Plan: Von der Leyen accelera. Incontro l’8 luglio con Sassoli, Merkel e Michel. “Cruciale un accordo rapido e ambizioso”

Ursula von der Leyen (photo SIR/CE)

“È nostra responsabilità comune finalizzare senza indugio questo pacchetto di risanamento” (Recovery Plan) e “dimostrare a tutti gli europei che l’Unione è pronta ad agire a beneficio di tutti”: Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, con una nota diffusa oggi a Bruxelles, segnala di aver chiesto un incontro agli altri vertici comunitari sugli interventi di sostegno all’economia e di risposta alla crisi, anche in vista del Consiglio europeo del 17-18 luglio. “Raggiungere un accordo rapido e ambizioso sul pacchetto di ripresa in Europa è la massima priorità dell’Ue per le prossime settimane”, afferma Von der Leyen. La Commissione ha formulato proposte che “rispondono alle esigenze di ripresa dell’Europa e porranno le basi per un’economia più sostenibile e resiliente per le generazioni future”. Da quando la Commissione ha presentato le sue proposte per Next Generation Eu e un rinnovato Quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 (lo scorso 27 maggio), “si sono tenuti intensi contatti sia con il Parlamento europeo che con il Consiglio. Questi scambi costruttivi hanno dimostrato che c’è una determinazione condivisa ad agire per sostenere la ripresa europea”. Aggiunge: “Sarà necessaria una forte leadership politica per portare a buon fine questo lavoro. Uno stretto coordinamento tra le istituzioni e il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo sono di fondamentale importanza. Raggiungere rapidamente un accordo è cruciale”. Da qui l’invito a un vertice ristretto, che avverrà appunto l’8 luglio, fra la stessa Von der Leyen, David Sassoli, presidente del Parlamento, Angela Merkel, cancelliere tedesco nella sua qualità di presidente di turno del Consiglio Ue, e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.