Diocesi: San Severo, un’area verde intitolata a mons. Bonicelli

La giunta comunale di San Severo ha intitolato un’area verde a mons. Cesare Bonicelli, già vescovo della diocesi di San Severo. L’iniziativa su proposta dell’assessore alla Toponomastica, Valentina Stocola, dopo che era stata sollecitata dal comitato per la denominazione di una strada cittadina a mons. Bonicelli, che ha guidato la diocesi dal 19 ottobre 1991 fino al gennaio 1997. L’area si trova nella zona nord tra via Togliatti e via Guido Dorso. “La notizia è stata accolta con gioia da mons. Giovanni Checchinato, vescovo della diocesi di San Severo, ringraziando il comitato promotore che ha presentato l’istanza e la giunta comunale, per aver accolto la proposta e averla approvata con voto unanime”, riferisce in una nota la curia.