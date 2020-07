Coronavirus Covid-19: Vicenza, domani mons. Pizziol celebra a Monte Berico in suffragio delle vittime e per ringraziare i sanitari

Una celebrazione per ricordare le vittime della pandemia di Covid-19 ed esprimere riconoscenza a tutti coloro che, a partire dal personale sanitario, si sono spesi in queste settimane per curare e salvare tante persone colpite dall’infezione. A presiederla sarà domani mattina alle 9, nella basilica di Monte Berico, mons. Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza. Parteciperanno anche il direttore generale Ulss 8 Berica, Giovanni Pavesi, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e il prefetto Pietro Signoriello.

La crisi sanitaria sembra finalmente in via di superamento ma il prezzo pagato è stato altissimo: quasi 350 i morti di Covid nel territorio vicentino, molti dei quali morti senza la presenza di alcun familiare e per i quali non è stato possibile celebrare il funerale.

Mons. Pizziol aveva già voluto due momenti specifici di ricordo e suffragio con una preghiera e una benedizione nel Cimitero maggiore di Vicenza il 27 marzo e il 24 aprile. Erano stati però due momenti “solitari” per le restrizioni dovute alla pandemia. Ora è il momento del ricordo e della preghiera comunitaria dalla basilica di Monte Berico, luogo dal quale si è più volte invocato l’aiuto divino per superare la crisi.