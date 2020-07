Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, un nuovo corso per formare e cercare “promotori di integrazione”

L’integrazione attraverso l’interazione. Con questa ricetta la Caritas di Bolzano-Bressanone lancia il nuovo corso per formare e cercare “promotori di integrazione”, cittadini che si vogliono mettere a disposizione per accompagnare persone con background migratorio, facilitandone l’integrazione sociale. La formazione è gratuita ed è tenuta da operatori della Caritas attivi nel settore del volontariato e delle migrazioni. Le persone interessate a questo tipo di volontariato possono informarsi a uno dei due incontri informativi sul progetto che si terranno a Merano, il 7 luglio dalle 18.30 alle 19.30, o a Bolzano l’8 luglio dalle 18.30 alle 19.30.

Ma chi è il “promotore di integrazione”? “Il compito di questa figura”, spiega Brigitte Hofmann, responsabile dell’area Caritas&comunità, “non è solo offrire alla persona immigrata una consulenza sui problemi pratici della quotidianità, come ad esempio leggere una bolletta della luce o contattare l’ufficio competente per il suo problema, ma è soprattutto incentivare la sua partecipazione alla vita sociale”. Ampliare la rete di conoscenze dei migranti è infatti fondamentale per integrarsi nella realtà locale e sentirsi parte della comunità ospitante. Ma l’apprendimento di una cultura, delle usanze e delle abitudini di un popolo, allo stesso modo di una lingua, possono essere imparate solamente con la pratica. A seconda delle possibilità i “promotori di integrazione” potranno quindi favorire i contatti delle persone aiutate con le proprie reti di amici, colleghi o le parrocchie cui appartengono.

La Caritas offre ai propri promotori di integrazione una formazione adeguata e una persona di riferimento che, dopo aver presentato ai volontari le persone da seguire, resterà a disposizione per informazioni e in caso di difficoltà e si occuperà di organizzare regolari incontri di progettazione con il gruppo dei volontari nonché una supervisione con un supervisore esperto. Dopo i due incontri informativi di luglio, la formazione vera e propria avrà luogo da agosto, le lezioni saranno tenute da collaboratori della Caritas, esperti del settore del volontariato e delle migrazioni, e saranno centrate soprattutto sulla comunicazione interculturale e su come effettuare gli accompagnamenti di persone con background migratorio. Per iscriversi alle serate c’è tempo fino al 6 luglio, contattando il servizio Caritas&Comunità, gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it oppure 0471 304 332.