Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Covid-19, boom di contagi e chiusure in California. Terremoto Centro Italia, a Norcia ritrovate le campane della basilica

Coronavirus/1: Usa, registrati in California 50mila contagi. Ritornano le chiusure

Ritornano le chiusure in California, dopo che è stato registrato un nuovo numero record di morti nelle ultime 24 ore per coronavirus. Sono stati 110 decessi i decessi e 50mila i contagi che hanno portato il governatore dello Stato, Gavin Newson, a ordinare nuovamente la chiusura di bar, ristoranti e cinema. Un lockdown per il 75% del territorio. Intanto, il presidente degli Usa, Donald Trump, si è detto ieri a favore delle mascherine. “Sono per le mascherine. Penso che le mascherine siano una buona cosa”, ha precisato, nonostante i media rilevano che non è mai stato visto indossarne una. Così durante l’intervista ha spiegato che lui non ha bisogno di mettere la mascherina perché a tutti coloro che lo circondano viene fatto il test.

Coronavirus/2: Brasile, superato il numero di 60mila morti

Sono oltre 60mila i morti per coronavirus in Brasile. Lo rendono noto le segreterie alle Sanità statali a un consorzio di media che, in polemica con la politica di lotta alla pandemia messa in atto dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ha deciso di fornire quotidianamente un bilancio alternativo a quello ufficiale diramato dal governo. Nell’ultima giornata, il Paese sudamericano ha registrato 538 nuovi decessi, facendo salire a 60.194 il totale dei morti per Covid-19. In attesa dei numeri diffusi dal ministero della Sanità, i contagi sarebbero più di 1.400.000.

Russia: riforma Costituzione, i dati parziali spingono Putin alla presidenza fino al 2036

I risultati preliminari della sette giorni di votazioni per la riforma della Costituzione russa indicano il sì al 78%, quando le schede scrutinate sono il 98%. Il voto, che doveva tenersi lo scorso 22 aprile, è stato posticipato per via della pandemia da Covid-19. Centro del pacchetto di emendamenti è l’azzeramento dei mandati presidenziali di Putin, che formalmente rimanda il tema della successione a se stesso, rebus per il Paese in vista del 2024, quando il vincolo costituzionale dei due mandati consecutivi non avrebbe più permesso all’ex agente del Kgb di candidarsi al Cremlino.

Myanmar: morte almeno 50 persone per una frana in una miniera

Una frana ha colpito oggi una miniera di giada nel nord del Myanmar. Sono morti almeno 50 minatori. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco locali. I minatori di giada sarebbero stati investiti da un’ondata di fango che ha colpito la miniera dopo forti piogge. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate sul posto.

Terremoto Centro Italia: Norcia, ritrovate integre le campane della basilica sotto più di quattro metri di macerie

Sono ritornate alla luce le campane della basilica di San Benedetto a Norcia, distrutta nel 2016 con tutto il campanile in seguito al terremoto. Lo comunica la Soprintendenza alla Belle arti dell’Umbria. Le campane erano sepolte sotto oltre quattro metri di macerie nella zona centrale-absidale della basilica, ma sono state ritrovate integre. Al termine dell’attuale lotto di scavi ne è previsto un ultimo che riguarderà il completamento della messa in sicurezza, in particolare della cripta, e la cantierizzazione propedeutica ai lavori di ricostruzione.