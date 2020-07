Diocesi: Albano, da questa sera appuntamento mensile con il monastero invisibile in diretta su Youtube

“Tra la tua gente, nella tua città, puoi essere una luce, tra tante altre”. Questo è lo slogan con cui il Centro per le vocazioni della diocesi di Albano lancia una nuova iniziativa di preghiera. Si tratta di un appuntamento con il Monastero invisibile, che da questa sera, una volta al mese trasmetterà in diretta su Youtube. “Alle 20.45 andrà in onda la prima proposta di preghiera, con una lectio con intenzione vocazionale e le intercessioni tematizzate, che tengono conto sia di un programma che vuole abbracciare tutte le vocazioni, sia di quello che accade in diocesi che nella Chiesa in generale”, spiegano dal Centro diocesano per le vocazioni, diretto da don Alessandro Mancini. Se l’obiettivo del Monastero invisibile è una sensibilizzazione sull’importanza di diffondere una “cultura vocazionale” e si fonda su una preghiera “che confermi coloro che vivono già la propria vocazione e vengano aiutati gli altri a scoprirla”, la proposta di questa sera, e per tutto il mese di luglio, si concentra su giovani ed esami. “Pensare allo studio come mezzo per orientare la propria vita, permette di vivere come protagonisti del proprio tempo. La preghiera di questo mese è per tutti gli studenti che si preparano agli esami o che li hanno da poco conclusi, affinché comprendano quanto lo studio che affrontano oggi serva per essere adulti del domani, uomini e donne al reciproco servizio della vita per rendere il mondo un posto migliore”, concludono dal Centro diocesano vocazioni.