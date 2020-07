Decreto Rilancio: Acli, “preoccupati per accantonamento norme su Terzo settore, Parlamento ci ripensi”

“Siamo preoccupati per l’accantonamento degli emendamenti per l’accesso al credito agevolato e l’ecobonus riservato agli enti del Terzo settore e per il rifinanziamento del Servizio civile universale siano stati accantonati nella discussione del Dl Rilancio”. Lo affermano in una nota le Acli. “Le associazioni del Terzo settore, anche in questi mesi di lockdown, sono state in prima linea nell’affrontare l’emergenza sociale e l’emergenza sanitaria e hanno dimostrato ancora una volta di essere un pilastro fondamentale nell’aiuto alle persone più fragili”, sottolineano le Acli: “Chiediamo perciò che il Parlamento ci ripensi”.