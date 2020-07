Diocesi: Vittorio Veneto, “Tavolo di dialogo” riunito con Gruppo scientifico per individuare linee operative in filiera vitivinicola

Nel pomeriggio di lunedì 29 giugno è stato convocato dall’Ufficio per la pastorale sociale della diocesi di Vittorio Veneto un “Gruppo scientifico operativo”, che operi a supporto del Tavolo di dialogo sull’uso dei fitofarmaci in agricoltura. Lo riferisce oggi un comunicato della diocesi. È definita “Tavolo di dialogo” la riunione dei rappresentanti dei Consorzi di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, del Prosecco Doc del Colli di Conegliano Docg, Delle Venezie Doc, i referenti di movimenti e associazioni di carattere ambientalista del territorio e i rappresentanti dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale. Questo Tavolo è operativo dal giugno 2019. Nell’ultimo incontro del Tavolo, il 3 marzo scorso, è stata deliberata la costituzione di un “Gruppo scientifico operativo” che porti la valutazione sul piano scientifico, mettendo a confronto metodo convenzionale, integrato, biologico e biodinamico ed altri . Ogni parte rappresentata al Tavolo di dialogo ha individuato figure tecnico-scientifiche in seno al Gruppo, il cui coordinamento è affidato a don Andrea Forest, delegato vescovile per la pastorale sociale.

Obiettivo del primo incontro del Gruppo scientifico operativo individuare – con metodo di indagine scientifica – “alcuni punti di non ritorno a cui debba rifarsi la filiera vitivinicola e, più in generale, la pratica agricola”. Dal confronto è emersa, tra l’altro, la necessità di investire in ricerca e formazione, di attuare una maggiore elasticità del sistema di certificazione del biologico, di avere attenzione per la biodiversità e l’economia circolare. Previsto un incontro ristretto il 13 luglio e un terzo in modalità plenaria a fine mese. Punto di arrivo , un documento finale di sintesi, che sarà sottoposto al Tavolo di dialogo con produttori, associazioni ambientaliste e amministrazioni locali, per la traduzione in linee operative delle istanze emerse.