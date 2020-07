Diocesi: Frosinone, la ripartenza tra Grest e campi estivi, con le linee guida della Pastorale giovanile

Dal Grest della parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù a Frosinone alle proposte per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni delle comunità di Veroli, dai giochi con gli animatori della chiesa di Sant’Agata a Ferentino ai fine settimana all’aperto in una struttura dei padri carmelitani di Ceprano, dall’oratorio estivo delle parrocchie di Pofi sui passi di san Francesco alla summer school dei Giovani per la pace di Frosinone. Si moltiplicano nella diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino le proposte per questa estate di ripresa dopo la quarantena. La diocesi ha fatto proprio lo slogan della Cei “Aperto per ferie” e, con il contributo del Servizio diocesano di pastorale giovanile, ha elaborato un vademecum su come svolgere le attività nel rispetto delle normative anti-Covid. “La maggior parte delle parrocchie e dei vicariati da anni lavorano in maniera stabile con le attività estive. Il nostro ruolo è stato di ‘moltiplicatore’, per far emergere a livello diocesano le proposte sui territori, anche su canali web e social – spiega al Sir Andrea Crescenzi, responsabile del Servizio diocesano di pastorale giovanile –. Quest’anno, preoccupati per la situazione Covid, parrocchie e centri estivi si sono rivolti a noi per avere indicazioni. Dopo un confronto durato settimane, abbiamo prodotto, sulla base di indicazioni governative e regionali, delle linee guida locali”. Le indicazioni riguardano attività con minori da 3 a 17 anni e vanno dall’utilizzo dei dispositivi di sicurezza al rapporto numerico tra animatori e minori, dall’igiene all’accoglienza, fino alla formazione per gli educatori.