Decreto Semplificazioni: Decaro (Anci), “servono norme vere e presto, il Paese ha bisogno di un altro passo”

“È indispensabile approvare il provvedimento che introduca semplificazioni vere, di sostanza”. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), riguardo il Decreto Semplificazioni.

Per Decaro, “in un momento di emergenza, come questo, bisogna poter dare risposte di emergenza. Bisogna cambiare passo, questo Paese deve cambiare passo. E l’unico sistema per farlo efficacemente è ridurre i tempi delle autorizzazioni, ridurre i motivi di contenzioso e, temporaneamente, andare in deroga ad alcune procedure del codice degli appalti per procedere più velocemente con poteri commissariali e soglie di affidamento più alte”.