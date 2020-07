Regolarizzazione migranti: Tavolo Asilo, “inspiegabile non ampliare le misure”. Nuovo appello alla maggioranza

Il Tavolo Asilo, che aveva sostenuto gli emendamenti proposti dalla Campagna “Ero Straniero” per migliorare le misure relative alla regolarizzazione (art. 103 del decreto “Rilancio”), ampliandone la platea dei beneficiari e contrastando in modo efficace il lavoro nero, condivide la delusione e l’amarezza espressi dalla Campagna. “Nonostante i numerosi appelli da parte della società civile e delle categorie produttive per un esteso provvedimento di regolarizzazione – affermano le associazioni riunite nel Tavolo Asilo –, nonostante i segnali di apertura da parte di parlamentari della maggioranza e di governo, la scelta di non intervenire per migliorare il testo appare inspiegabile”. Insieme alla Campagna “Ero straniero” lanciano un nuovo appello ai partiti di maggioranza “perché nel corso della discussione e votazione in aula intervengano sui limiti del provvedimento, per garantire una maggiore sicurezza sociale e sanitaria e per una reale tutela dei diritti di tutte e tutti”. Fanno parte del Tavolo Asilo: A buon diritto, Acli, Action Aid, Amnesty International Italia, Arci, Asgi, Avvocato di strada onlus, Caritas italiana, Centro Astalli, Cir, Cnca, Comunità di S. Egidio, Comunità Papa Giovanni XXIII, Emergency, Europasilo, Fcei, Focus – Casa dei diritti sociali, Fondazione Migrantes, Intersos, Legambiente, Medecins du monde – Missione Italia, Medici per i diritti umani, Msf Italia, Oxfam Italia, Save the children, Senza confine, Simm – Società italiana di medicina delle migrazioni. Invitata permanente Unhcr.